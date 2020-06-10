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Украина получила второй транш в 500 млн евро от Еврокомиссии – Зеленский

10 июня, 15:43

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Деньги помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные последствия пандемии

Европейская Комиссия направила в Украину второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Twitter.

"Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере 500 млн евро. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID19", – сообщил глава государства.

Этот факт подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Успешное сотрудничество с МВФ привела и к одобрительного ответа от европейских партнеров о выделении следующего транша в рамках программы. Украина выполнила все условия для внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет на расходы, в том числе для преодолении последствий COVID-19", – заявил он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что первый транш от МВФ в рамках новой программы финансирования stand-by уже направлен в Украину.

Напомним, новая программа сотрудничества Украины и МВФ stand-by рассчитана на 18 месяцев. Общая сумма кредитования составляет около 5 млрд долларов и будет выплачена четырьмя траншами. Ожидается, что первый транш в размере 2,1 млрд долларов поступит в Украину уже в ближайшее время и будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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Еврокомиссия транш Владимир Зеленский МВФ

Источник: Сегодня

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