Украина получит 1,2 млрд евро помощи от ЕС: Шмыгаль раскрыл подробности

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с официальным визитом в Брюсселе.

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"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", – написал он.

Премьер поблагодарил европейских партнеров за решительную поддержку нашей страны.

Премьер Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Фото: facebook.com/dshmyhal

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"Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан. 1,2 млрд евро для Украины – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", – добавил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Украина ждет от Всемирного банка получения кредита в 350 млн долларов на поддержку экономики и борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Отметим, в правительстве не исключают заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

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