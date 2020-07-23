Українська
$ 27,78
32,19
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина получит 1,2 млрд евро помощи от ЕС: Шмыгаль раскрыл подробности

23 июля, 15:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Эти деньги поддержат макрофинансовую стабильность нашего государства

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с официальным визитом в Брюсселе.

Реклама

"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", – написал он.

Премьер поблагодарил европейских партнеров за решительную поддержку нашей страны.

Премьер Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Фото: facebook.com/dshmyhal

Реклама

Читайте также: Всемирный банк выделил Украине деньги на борьбу с COVID-19: на что потратим

В тренде
Курс евро в Украине пробил психологическую отметку и установил рекорд с января-2019

"Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан. 1,2 млрд евро для Украины – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", – добавил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Украина ждет от Всемирного банка получения кредита в 350 млн долларов на поддержку экономики и борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Отметим, в правительстве не исключают заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина соглашение финансовая помощь Кирилл Шевченко Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Считайте меня сумасшедшим": Макрон стучал кулаками на переговорах ЕСЕвросоюз
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошлоСША
Четверть триллиона гривен: в Центре Разумкова подсчитали убытки Украины от исков
Четверть триллиона гривен: в Центре Разумкова подсчитали убытки Украины от исков "зеленых" инвесторовЭкономика
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизни
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизниЭкономика
"Дніпро" приватизовано: мільярд у казнуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять