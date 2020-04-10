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Украина получит 150 млн долларов от Всемирного банка: на что потратят деньги

10 апреля, 13:27

Виктория Подолянец

Средства поступят уже в мае

Выплаты украинским пенсионерам увеличат не только посредством пересмотра бюджета, но за счет денег от международных доноров. Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 150 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"В частности, 50 млн долларов – для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом. Об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и Всемирного Банка", – рассказали в министерстве.

Деньги Украина получит уже в мае, после чего направит на социальную поддержку пенсионеров и лиц с инвалидностью.

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Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы, пенсия которых ниже 5 тысяч гривен, со следующей недели будут получать дополнительную 1 тысячу гривен.

Помимо этого, Кабинет министров, который недавно утвердил список банков для получения зарплат и пенсий, планирует принимать заявки на получение помощи с помощью онлайн-платформы.

При этом чиновники объяснили, какая компенсация положена за задержку зарплаты или пенсии:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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пенсионеры карантин выплаты Всемирный банк социальная защита

Источник: Сегодня

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