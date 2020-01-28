Украина получит 500 млн евро от ЕС: названы сроки

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Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 миллионов евро, но получит транш в том случае, если Международный валютный фонд (МВФ) утвердит новую программу сотрудничества.

Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук во время совместного пресс-брифинга с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии по направлению "Экономика, работающая для людей" Валдисом Домбровскисом.

"ЕС подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения следующего транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, что также будет способствовать макроэкономической стабильности Украины. Мы ожидаем, что этот транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшие недели, месяцы", – отметил Гончарук.

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Вице-президент ЕК отметил, что комиссия готова выделить транш, но для этого Украина должна выполнить условия сотрудничества с МВФ.

"Мы приветствуем соглашение, которого Украина достигла с МВФ в начале декабря по новой трехлетней программе в рамках механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facilyty). Мы ожидаем выполнения Украиной ключевых предварительных действий, согласованных с МВФ. Со своей стороны мы уже запустили соответствующие процедуры, чтобы выплата второго транша состоялась, как только Украина выполнит условия программы МВФ", – отметил Домбровскис.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в МВФ отметили прогресс и ожидают полного завершения Украиной всех действий для принятия решения о новой программе финансирования.

Напомним, недавно Украина уже получила средства от нового выпуска десятилетних еврооблигаций на 1,25 млрд евро.

Как известно, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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