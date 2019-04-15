Украина получит деньги: Порошенко договорился с Меркель и Макроном

Во время встречи лидеры стран обсудили экономическое развитие Украины

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: AFP

Украина уже в 2019 году получит средства от европейских партнеров. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью на телеканале "Украина". Глава государства сообщил, что договоренности достигнуты с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

"Это развитие экономического сотрудничества, развитие поддержки нас на международной арене, продолжение санкций, если Путин не отреагирует и не продемонстрирует прогресс в имплементации Минских соглашений. И отдельное развитие азово-черноморского бассейна, отдельное развитие Донбасса. Деньги – когда будет построена и транспортная инфраструктура, и электрификация железной дороги, и инфраструктура портов. Эти европейские деньги уже в этом году должны поступить, и об этом мы договорились и с президентом Франции, и с канцлером Германии", – сказал Порошенко.

Напомним, кроме того,Кроме того, Петр Порошенко сообщил, что получил согласие от лидеров Германии и Франции провести встречу в "нормандском формате" после выборов главы Украинского государства, отметив, что скорее всего она состоится во Франции.

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