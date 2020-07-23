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Украина получит миллиардный кредит от ЕС: Зеленский отреагировал

23 июля, 16:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент поблагодарил Брюссель за финансовую поддержку

Президент Владимир Зеленский приветствует подписание соглашения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи Евросоюза объемом 1,2 миллиарда евро. Об этом он написал в Twitter.

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"Приветствую подписания Меморандума и Кредитного соглашения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС объемом 1,2 млрд евро. Благодарен за поддержку макроэкономической стабильности и процесса реформ в Украине в условиях преодоления последствий COVID-19", – написал он.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании Меморандума и Кредитного соглашения с Еврокомиссией. По его словам, 1,2 млрд евро для Украины – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

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Напомним, Украина также ждет от Всемирного банка кредит в 350 млн долларов на поддержку экономики и борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснял, может ли Украина выжить без помощи МВФ и других кредиторов:

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ЕС Украина Владимир Зеленский коронавирус макрофинансовая помощь

Источник: Сегодня

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