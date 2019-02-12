Украина ожидает второй транш от ЕС: названы сроки
По словам Маркаровой, Министерство финансов работает над выполнением условий
Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро к концу марта – началу апреля.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве сегодня, 12 февраля.
"Мы работаем над выполнением условий… Это реалистично (привлечение второго транша. – Ред.)", – сказала она.
По ее словам, речь идет о принятии двух законопроектов, касающихся реформы таможенной службы.
Маркарова добавила, что, согласно условиям сотрудничества с ЕС, между траншами макрофинансовой помощи не может быть менее трех месяцев.
"Поэтому, учитывая, что предыдущий транш мы получили в декабре, этот транш, даже если мы все выполним, мы не сможем получить ранее марта", – уточнила она.
Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре.
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