Украина ожидает второй транш от ЕС: названы сроки

По словам Маркаровой, Министерство финансов работает над выполнением условий

Фото: Pixabay

Украина ожидает второй транш от ЕС: названы сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2b8/104/5c62b8104a904.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2b8/104/5c62b8104a904.jpg 2019-02-12T14:13:00+02:00 Экономика По словам Маркаровой, Министерство финансов работает над выполнением условий

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро к концу марта – началу апреля.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве сегодня, 12 февраля.

"Мы работаем над выполнением условий… Это реалистично (привлечение второго транша. – Ред.)", – сказала она.

По ее словам, речь идет о принятии двух законопроектов, касающихся реформы таможенной службы.

Маркарова добавила, что, согласно условиям сотрудничества с ЕС, между траншами макрофинансовой помощи не может быть менее трех месяцев.

"Поэтому, учитывая, что предыдущий транш мы получили в декабре, этот транш, даже если мы все выполним, мы не сможем получить ранее марта", – уточнила она.

Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре.

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