Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина ожидает второй транш от ЕС: названы сроки

Вчера, 14:13

По словам Маркаровой, Министерство финансов работает над выполнением условий

Фото: Pixabay
Украина ожидает второй транш от ЕС: названы сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2b8/104/5c62b8104a904.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2b8/104/5c62b8104a904.jpg Экономика По словам Маркаровой, Министерство финансов работает над выполнением условий

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро к концу марта – началу апреля.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве сегодня, 12 февраля.

"Мы работаем над выполнением условий… Это реалистично (привлечение второго транша. – Ред.)", – сказала она.

По ее словам, речь идет о принятии двух законопроектов, касающихся реформы таможенной службы.

Маркарова добавила, что, согласно условиям сотрудничества с ЕС, между траншами макрофинансовой помощи не может быть менее трех месяцев.

"Поэтому, учитывая, что предыдущий транш мы получили в декабре, этот транш, даже если мы все выполним, мы не сможем получить ранее марта", – уточнила она.

Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег кредиты, Европейский Союз, Минфин Украины, Маркарова, Dragon Capital

Вы сейчас просматриваете новость " Украина ожидает второй транш от ЕС: названы сроки". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ожидании кредитов: стало известно о новых переговорах Украины

Вчера, 13:37

По словам Маркаровой, Минфин активно работает над привлечением кредитов

Стало известно, когда Украина получит кредит под гарантии Всемирного банка

4 февраля, 13:19

Речь идет о 17,6 млрд гривен

Украина вынуждена договариваться с кредиторами о продолжении программ

3 января, 13:13

На 2019 год приходятся пиковые выплаты по кредитам, и Украина вынуждена добиваться перекредитования

МВФ продолжит давать деньги Украине и при военном положении – эксперт

26 ноября 2018, 16:32

Специалист напомнил об уставе Международного валютного фонда

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Идеальный вес женщины (таблица)

Пришел весь район, пришла вся школа. Как в Москве хоронили Децла