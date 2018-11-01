Украина попала под санкции Кремля: итоги дня

Общество

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

До 50 км/ч 1 ноября в Киеве на 17 магистралях восстановили ограничения скорости движения. Ранее по этим дорогам допускалось ездить со скоростью 80 км/ч.

180,3 тыс. сделок с недвижимостью нотариусы заключилив третьем квартале 2018 года, что на 10% больше, чем в июле-сентябре прошлого года – украинцы стали активнее покупать квартиры.

С 1 января 2019 года предстоит повышение пенсий военнослужащим, а массовый автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров – 1 марта 2019 года.Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Сократилась на 0,6% задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре и составила 34,3 млрд грн (без учета электроэнергии). В целом в сентябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,4 млрд грн, что составило 105,7% начисленной за этот месяц суммы (за счет погашения задолженностей предыдущих периодов). За снабжение электроэнергией население заплатило 2,7 млрд грн (101,1% начислений).

Составила +10,7 градусов Цельсия среднемесячная температура в Киеве в октябре – месяц был одним из самых теплых за 137 лет метеонаблюдений. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Зафиксировали 1319 случаев заболевания корью за последнюю неделю в Украине, сообщили в Министерстве здравоохранения. С начала года корью заболели 35 тыс. человек. В Минздраве утверждают, что самые высокие показатели заболеваемости корью и связанная с нею смертность – в тех областях, где самый низкий уровень вакцинации.

Нужно предусмотреть 1,2 млрд гривен в госбюджете 2019 годазатрат по существующему тарифу для доставки пенсий. Об этом сказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Экономика

Ослабил на 4 копейки до 28,16 гривен за доллар национальную валюту Национальный банкна 2 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 1 ноября.

Выросли на 10,6% равномерно по всем группам банков за третий квартал 2018 года гривневые кредиты физическим лицам. В годовом измерении они выросли на 38%. Кредитование бизнеса сезонно ускорилось на 8,3% за квартал, преимущественно в банках с иностранным капиталом и госбанках.

Выросли на 15% в годовом выражении в январе-октябре поступления в общий фонд госбюджета – до 588,1 млрд грн. В общий фонд госбюджета с начала года направлено 312,5 млрд грн налоговых платежей, что на 16,7% или на 44,8 млрд больше аналогичного периода прошлого года. Индикатив Минфина перевыполнен на 1,2 млрд грн. Таможенных платежей в январе-октябре в госбюджет перечислено 275,6 млрд грн, что на 13% или на 32 млрд больше показателя 10 месяцев 2017 года.

Составил 2,847 млрд грн в сентябре убыток коммерческих банков. За 9 месяцев весь банковский сектор получил прибыль 10,9 млрд грн, из них 2,7 млрд – в III квартале. На первом месте по убыткам среди коммерческих банков оказался Сбербанк России с рекордным убытком в 7 млрд грн. Вторую позицию занимает еще один банк с российским государственным капиталом – ВТБ Банк, чей убыток вырос до 1,8 млрд грн.

Составил 12,9 млрд долл. экспорт агропродукции из Украины по итогам января-сентября, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Это немного меньше, чем было в прошлом году. Но ожидается, что по итогам года показатели сравняются. Первое место в аграрном экспорте сейчас занимают страны Азии (43,5%, топ-импортерами являются Индия, Китай и Турция), второе место – страны ЕС (31,8%, больше всего экспортируется в Нидерланды, Польша и Италия).

13,2 млн тонн зерновых экспортировали украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 1 ноября. В 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.

Повысил до 3,5% Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогноз роста ВВП Украины в 2018 году. Как отмечают в ЕБРР, одобрение и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного процесса в 2019 году. Банк оставил без изменений прогноз роста ВВП в 2019 году на уровне 3%.

Мир

В отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц из Украины правительство РФ ввело санкции. Ограничительные меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России. Уже опубликован список тех, кто попал под санкции РФ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что ее страна будет выступать за продление санкций Европейского Союза, введенных против Российской Федерации из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма.Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Чтобы поправить плачевное финансовое положение, полиция Лондона решила начать продажу товаров под брендом Скотленд-Ярда. Полиция Лондона надеется повторить успешный пример полиции Нью-Йорка, которая выпускает сувенирную продукцию уже больше 15 лет. По расчетам мэрии Лондона, столичной полиции необходимо найти 418 млндолл. до апреля 2021 года.

С 1 ноября в Великобритании разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях в Англии, Шотландии и Уэльсе. Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Врачи смогут выписывать такие рецепты лишь в строго определенных случаях.

Ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей составилжурнал Forbes. Первое место шестой год подряд занял американский певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году. Творчество музыканта за 2018 год принесло доход 400 млн долларов.На втором месте с большим отрывом от лидера идет певец Элвис Пресли (40 млн долларов), третью – занял гольфист Арнольд Палмер (35 млн). На четвертой позиции – художник-карикатурист Чарльз Шульц (34 млн), а замыкает первую пятерку музыкант Боб Марли (23 млн).