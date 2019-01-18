Украина попала в ТОП-10 мировых продавцов "молочки"
Ситуация в молочной отрасли улучшается, считают в Минагропроде
Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, передает пресс-служба Минагрополитики. Ранее в ведомстве уже прогнозировали, что Украина войдет в ТОП-10 стран-экспортеров молочных продуктов.
"Сегодня молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, улучшилось качество сырья, впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. По нашим оценкам, по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти в 57 млрд гривен, при этом экспорт составит более 7 млрд гривен", – отметила Ковалева.
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Она подчеркнула, что за прошедший год улучшилось качество молока, поступающего на перерабатывающие предприятия. По словам чиновницы, за 9 месяцев 2018 года объемы закупки молока экстра и высшего сорта выросли соответственно на 33,8% и 7,8%. В то же время, объемы закупки молока и сорта сократились на 8,9%, а II сорта – на 15,1%
Напомним, при этом за год в Украине молочная продукция подорожала на 10-20%, подсчитали эксперты. Сильнее всего цена вросла на сливочное масло и творог, отмечают специалисты.
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