Украина попала в ТОП-10 мировых продавцов "молочки"

Ситуация в молочной отрасли улучшается, считают в Минагропроде

Фото: Pixabay

Украина попала в ТОП-10 мировых продавцов "молочки" //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e0/c4c/5c41e0c4c02c3.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e0/c4c/5c41e0c4c02c3.jpg 2019-01-18T16:21:00+02:00 Экономика Ситуация в молочной отрасли улучшается, считают в Минагропроде

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, передает пресс-служба Минагрополитики. Ранее в ведомстве уже прогнозировали, что Украина войдет в ТОП-10 стран-экспортеров молочных продуктов.

"Сегодня молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, улучшилось качество сырья, впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. По нашим оценкам, по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти в 57 млрд гривен, при этом экспорт составит более 7 млрд гривен", – отметила Ковалева.

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Она подчеркнула, что за прошедший год улучшилось качество молока, поступающего на перерабатывающие предприятия. По словам чиновницы, за 9 месяцев 2018 года объемы закупки молока экстра и высшего сорта выросли соответственно на 33,8% и 7,8%. В то же время, объемы закупки молока и сорта сократились на 8,9%, а II сорта – на 15,1%

Напомним, при этом за год в Украине молочная продукция подорожала на 10-20%, подсчитали эксперты. Сильнее всего цена вросла на сливочное масло и творог, отмечают специалисты.

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