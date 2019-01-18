Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости экономики   Новости экономики

Украина попала в ТОП-10 мировых продавцов "молочки"

Сегодня, 16:21

Ситуация в молочной отрасли улучшается, считают в Минагропроде

Фото: Pixabay
Украина попала в ТОП-10 мировых продавцов "молочки" //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e0/c4c/5c41e0c4c02c3.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e0/c4c/5c41e0c4c02c3.jpg Экономика Ситуация в молочной отрасли улучшается, считают в Минагропроде

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, передает пресс-служба Минагрополитики. Ранее в ведомстве уже прогнозировали, что Украина войдет в ТОП-10 стран-экспортеров молочных продуктов.

"Сегодня молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, улучшилось качество сырья, впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. По нашим оценкам, по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти в 57 млрд гривен, при этом экспорт составит более 7 млрд гривен", – отметила Ковалева.

Читайте также

Она подчеркнула, что за прошедший год улучшилось качество молока, поступающего на перерабатывающие предприятия. По словам чиновницы, за 9 месяцев 2018 года объемы закупки молока экстра и высшего сорта выросли соответственно на 33,8% и 7,8%. В то же время, объемы закупки молока и сорта сократились на 8,9%, а II сорта – на 15,1%

Напомним, при этом за год в Украине молочная продукция подорожала на 10-20%, подсчитали эксперты. Сильнее всего цена вросла на сливочное масло и творог, отмечают специалисты.

экспорт, молочные продукты, внешняя торговля, молочка

Вы сейчас просматриваете новость " Украина попала в ТОП-10 мировых продавцов "молочки"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где дешевле: эксперты сравнили цены на мясо в Украине и Польше

Вчера, 14:45

Разница в стоимости важного продукта питания оказалась существенной

Украинский экспорт агротоваров существенно вырос в 2018 году

15 января, 06:00

В 2018 году Украина собрала наибольший урожай за всю историю независимости

Украину "завалили" сыром из Польши и Германии

14 января, 08:59

Собственный "сырный" экспорт страна стремительно теряет

Нацбанк оценил влияние новых российских санкций на экономику Украины

11 января, 10:55

РФ запретила импорт ряда товаров украинского происхождения

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы