Украина попала в ТОП-3 самых дешевых стран для жизни

Сегодня, 17:14

Для создания рейтинга собрали большой массив информации о потребительских расходах и ценах

Фото: Getty
Фото: Getty

Тремя самыми дешевыми странами для жизнь оказались Пакистан, Египет и Украина. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного MoveHub на основании индекса Numbeo.

Самыми дорогими странами стали Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

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"Наиболее доступной страной Европы является Украина, которая занимает 113-е место в мировом рейтинге, за ней следуют Косово на 109-м и Молдова на 101-м", – отмечается в исследовании.

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Для создания индекса собирается большой массив информации о потребительских расходах и ценах. Существует около пятидесяти факторов, начиная от стоимости продуктов и заканчивая абонементами в спортзалы. 

Число "100" представляет собой стоимость жизни в Нью-Йорке.

Самые дешевые и дорогие страны:

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Напомним, ранее Украина попала в ТОП-10 несчастных экономик мира - страна заняла седьмую позицию из 66. Статус наименее "несчастных" экономик мира получили Таиланд, Сингапур, Япония и Швейцария. 
цены, экономика, Украина, рейтинг

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Источник:

MoveHub

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