Украина попала в ТОП-5 стран по росту рынка фриланса

За год украинский рынок фриланса вырос на 36%, лидером роста стали США

/ Фото: Pixabay

Украина вошла в пятерку стран с быстрорастущими рынками фриланса по итогам второго квартала 2019 года – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 36%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные сети Payoneer.

По данным издания, ТОП-10 стран выглядит так:

США (рынок увеличился на 78%). Великобритания (+59%). Бразилия (+48%). Пакистан (+47%). Украина (+36%). Филиппины (+35%). Индия (+29%). Бангладеш (+27%). Россия (+20%). Сербия (+19%).

Отчет основывался на выборке более 300 тыс. фрилансеров в Payoneer.

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В нем также говорится, что на мировом уровне возрастная группа 35-44 лет (23% фрилансеров) получает 32% заработка, а фрилансеры в возрасте от 18 до 34 лет составляют 64% от общего количества, но суммарно зарабатывают 53% от общего оборота.

Новости "Сегодня" писали, что работа на фрилансе – это свобода и полная независимость, но с другой стороны – огромные риски того, что исполнителю не заплатят за выполненное задание. Если работодатель решит воспользоваться вашими услугами, а после никак это не оплатить, привлечь его к ответственности вряд ли получится. Поэтому опытные фрилансеры стараются выбирать проверенных работодателей и наводить о них справки.

Подробнее читайте в статье "Эксперты рассказали, с какими проблемами могут столкнуться фрилансеры".

Мы также сообщали, что Минсоцполитики предлагает сделать фриланс официальной работой. Среди идей также – предложение увеличить продолжительность отпусков.

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