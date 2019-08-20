Украина попала в ТОП-5 стран по росту рынка фриланса

Украина вошла в пятерку стран с быстрорастущими рынками фриланса по итогам второго квартала 2019 года – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 36%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные сети Payoneer.
По данным издания, ТОП-10 стран выглядит так:
- США (рынок увеличился на 78%).
- Великобритания (+59%).
- Бразилия (+48%).
- Пакистан (+47%).
- Украина (+36%).
- Филиппины (+35%).
- Индия (+29%).
- Бангладеш (+27%).
- Россия (+20%).
- Сербия (+19%).
Отчет основывался на выборке более 300 тыс. фрилансеров в Payoneer.
В нем также говорится, что на мировом уровне возрастная группа 35-44 лет (23% фрилансеров) получает 32% заработка, а фрилансеры в возрасте от 18 до 34 лет составляют 64% от общего количества, но суммарно зарабатывают 53% от общего оборота.
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Новости "Сегодня" писали, что работа на фрилансе – это свобода и полная независимость, но с другой стороны – огромные риски того, что исполнителю не заплатят за выполненное задание. Если работодатель решит воспользоваться вашими услугами, а после никак это не оплатить, привлечь его к ответственности вряд ли получится. Поэтому опытные фрилансеры стараются выбирать проверенных работодателей и наводить о них справки.
Подробнее читайте в статье "Эксперты рассказали, с какими проблемами могут столкнуться фрилансеры".
Мы также сообщали, что Минсоцполитики предлагает сделать фриланс официальной работой. Среди идей также – предложение увеличить продолжительность отпусков.
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