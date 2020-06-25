Украина попала в ТОП-5 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Украина, которая стремительно расширяет сети 4G, заняла пятое место в мире по дешевизне мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты исследования Cable.

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Украина замыкает ТОП-5 стран с самым дешевым мобильным интернетом со средней стоимостью гигабайта в 0,46 доллара. Как объясняют авторы исследования, низкая цена на мобильный интернет связана с хорошо развитой волоконно-оптической широкополосной инфраструктурой.

А самый дешевый мобильный интернет оказался в Индии – в среднем по 0,09 доллара за гигабайт. Также в ТОП-5 стран с дешевым мобильным интернетом вошли Израиль (0,11 доллара за Гб), Кыргызстан (0,21 доллара за Гб) и Италия (0,43 доллара за Гб).

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Самый дорогой мобильный интернет – на экзотических островах. За гигабайт Острове Святой Елены (принадлежит Великобритании) платят в среднем 52,2 доллара, а на Фолклендских островах – 40,41 доллара. В пятерку стран с самым дорогим мобильным интернетом также вошли Республика Науру (30,47 доллара), Бермудские острова (40,41 доллара), республика Сан-Томе и Принсипи (28,26 доллара).

Напомним, в Кабинете министров прогнозируют, что к 2023 году вся территория Украины будет покрыта связью форматов 3G и 4G, а также доступом к широкополосному интернету.

А когда в Украине планируют запустить технологию передачи данных пятого поколения, смотрите в видеосюжете:

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