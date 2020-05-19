Украина потеряет 2,9 млрд евро зарубежных инвестиций, если не договорится с инвесторами в зеленую энергетику – евродепутат

Украина не получит 2,9 млрд евро зарубежных инвестиций, если не найдет компромисс с инвесторами относительно снижения зеленых тарифов и будущего предприятий возобновляемой энергетики

Об этом в комментарии сообщила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон, которая отметила, что в прошедшие несколько лет инвестиции в Украину поступали только благодаря зеленой энергетике, пишет "Znaj.ua".

"Прямые иностранные инвестиции в Украину поступали в основном из сектора возобновляемой энергетики. Если Украина его уничтожит, потеряет 2,9 млрд евро в следующем году", – заявила евродепутат.

В то же время она подчеркнула, что строительство возобновляемой энергетики помогает стране строить новые энергетические предприятия, которые выйдут на замену устаревшим и неэкологичным.

Реклама

По словам евродепутата, именно чтобы сохранить возможности развития экологичной и новой энергетики Украина должна найти с инвесторами сбалансированное решение относительно размеров снижения зеленых тарифов.

"Украине нужны технологии, нужны инвестиции. Важно придерживаться того, что у страны есть закон (который гарантирует оплату за зеленую электроэнергию – ред.), а не разрушать все", - добавила Виола фон Крамон.

Как сообщалось, в Украину c 2010 года было инвестировано более 8 млрд евро инвестиций в рамках строительства предприятий зеленой энергетики (солнечные, ветровые станции, малые ГЭС и био-ТЭС).

15 мая в Кабинете министров Украины прошла встреча главы правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов в зеленую энергетику Украины из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

В тренде Цены на нефть подскочили до рекорда за два месяца

Реклама

По мнению игроков рынка и профильных ассоциаций, переговоры прошли конструктивно и все стороны надеются на текущей неделе подписать меморандум, в котором будут прописаны компромиссные решения, которые выгодны государству и не остановят инвестиции в зеленую энергетику.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в ближайшее время Минекоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.

По словам генерального менеджера норвежской NBT, компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабинетом министров Украины, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

"Мы искренне хотим помочь Украине расти, богатеть и становиться более зеленой. Сейчас строим проект в Херсонской области стоимостью 400 млн евро. Однако есть риск в том, что в случае определенных изменений мы не сможем возвращать деньги нашим партнерам, и тогда мы выйдем в дефолт", - сказал он.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама