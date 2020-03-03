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Украина потеряет рекордный урожай: эксперты назвали причину

3 марта, 09:01

Ксения Капустинская

Показатели сбора зерновых и масличных культур немного просядут, считают специалисты

В 2019 году Украина собрала рекордный урожай, однако в 2020-м ситуация изменится в худшую сторону. Такой прогноз озвучила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации. Впрочем, в среднесрочной перспективе урожаи продолжат расти, считают эксперты.

Аналитики подсчитали, что в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) страна может собрать урожай зерновых и масличных культур на уровне 92,6 миллиона тонн против 98,3 миллиона тонн в 2019/2020 году. В частности, в 2020/2021 МГ ожидается снижение урожая:

  • пшеницы – до 25,8 млн тонн (в 2019/2020 м.г – 28,2 млн тонн);
  • ячменя – до 7,96 млн тонн (в 2019-м – 9 млн тонн);
  • кукурузы – до 34,3 млн тонн (в 2019-м – 35,2 млн тонн).

В ассоциации также прогнозируют снижение урожая подсолнечника в этом году до 14,3 млн тонн (в 2019-м – 16,3 млн тонн) и незначительное – урожая рапса, до 3,15 млн тонн (в 2019-м – 3,31 млн тонн).

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Экспорт зерновых и масличных при этом может снизиться до 55,6 млн тонн (в 2019/2020 МГ было 59,9 млн тонн).

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"Незначительное снижение прогноза по урожаю зерновых и масличных в 2020 году не изменяет восходящего тренда последних трех лет, когда Украина собирала урожай более 90 млн тонн. В среднесрочной перспективе валовой сбор урожая в Украине будет приближаться к показателю 100 млн тонн, и расти", – уточнили в ассоциации.

Снижение прогноза по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 год в ассоциации объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Ранее новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

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зерно урожай прогноз Украина АПК зерновые

Источник: Сегодня

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