Украина потратила 45 миллионов долларов на ядерное топливо: у кого покупаем
Два месяца импорт топлива для АЭС страна вообще не осуществляла
Украина планирует перейти на собственное ядерное топливо, однако в январе-апреле 2019 года импортировала тепловыделяющие сборки на общую сумму 45,155 млн долларов.
При этом, как свидетельствует официальная статистика, в марте и апреле импорт ядерного топлива в Украину не производился, поэтому данные о поставках идентичны с данными на конец февраля текущего года.
За отчетный период в России было закуплено 14,9 тонны ядерного топлива на сумму 17,4 млн долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 29,7%), а в Швеции – 35,2 тонны стоимостью 27,7 млн долл.
Доля поставок из Швеции составила 70,2%.
Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива:
Следующий шаг, по словам Порошенко, это создание собственного завода ядерного топлива. Еще один перспективный проект – Энергетический мост "Украина – ЕС", который даст возможность объединить украинскую и европейскую энергосистемы.
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