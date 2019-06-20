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Украина потратила 45 миллионов долларов на ядерное топливо: у кого покупаем

20 июня, 14:33

Два месяца импорт топлива для АЭС страна вообще не осуществляла

Фото: Getty Images

Украина планирует перейти на собственное ядерное топливо, однако в январе-апреле 2019 года импортировала тепловыделяющие сборки на общую сумму 45,155 млн долларов.

При этом, как свидетельствует официальная статистика, в марте и апреле импорт ядерного топлива в Украину не производился, поэтому данные о поставках идентичны с данными на конец февраля текущего года.

За отчетный период в России было закуплено 14,9 тонны ядерного топлива на сумму 17,4 млн долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 29,7%), а в Швеции – 35,2 тонны стоимостью 27,7 млн долл.

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Доля поставок из Швеции составила 70,2%.

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива:


Следующий шаг, по словам Порошенко, это создание собственного завода ядерного топлива. Еще один перспективный проект – Энергетический мост "Украина – ЕС", который даст возможность объединить украинскую и европейскую энергосистемы.

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Тег топливо, АЭС, импорт, Украина, ядерное топливо

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Источник:

УНИАН

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