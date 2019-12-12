Украина предложила Молдове создать свободную экономическую зону: подробности

Ион Кику и Алексей Гончарук. Фото: twitter.com/pmhoncharuk

Премьер Украины Алексей Гончарук предложил главе правительства Молдовы Иону Кику создать между двумя странами свободную экономическую зону. Как сообщает в пресс-служба кабинета министров Молдовы об этом шла речь на встрече глав правительств в Киеве.

"Глава украинского правительства отметил, что в будущем между Молдовой и Украиной может быть создана свободная экономическая зона", – отмечается в сообщении.

Главы правительств также обсудили возможность отмены "антидемпинговых мер", которые были введены Украиной в отношении молдавской продукции, либерализацию автомобильных перевозок и воздушного пространства.

Реклама

На встрече стороны высказались за взаимную поддержку в вопросах урегулирования территориальных конфликтов, которые есть в обоих государствах. В этой связи Молдова выразила заинтересованность в увеличении количества совместных пунктов пропуска на приднестровском участке молдавско-украинской границы, который не контролируется Кишиневом. Эти и другие вопросы премьеры договорились обсудить на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В тренде Что в следующем году будет с ценами на хлеб

Алексей Гончарук, в свою очередь, в Twitter сообщил, что договорился с Ионом Кику о проведении в марте 2020 заседания межведомственной комиссии "для решения имеющихся вопросов в наших двусторонних отношениях, а также наработки инструментов для усиления нашей экономического и энергетического сотрудничества".

Напомним, в июле Киев посетила предыдущая глава молдавского правительства Майя Санду. На нашем сайте вы можете узнать, как прошла ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

А перед этим Санду дала "Сегодня" интервью, в котором поделилась планами на своей должности, а также рассказала, по какому пути планирует вести Молдову. Подробнее об этом в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама