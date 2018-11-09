Украина прекратила наращивать запасы "зимнего" газа

К началу сезона отбора удалось накопить рекордный за последние шесть лет объем газа

Оператор газотранспортной системы, госкомпания "Укртрансгаз" 7 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ). Компания перешла в режим работы, который предполагает только отбор "голубого" топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов.

В частности, 7 ноября было закачано 0,23 млн куб. м газа при отборе 1,8 млн куб. м., а запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м.

В пресс-службе "Укртрансгаза" уточнили, что к началу сезона отбора удалось накопить рекордный за последние шесть лет объем газа в ПХГ.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" уже сообщали, что Украина установила рекорд по объему запасов газа. При этом остаток на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составлял 7,4 млрд кубометров.

Как отмечал премьер-министр Владимир Гройсман, еще к 24 октября Украина накопила достаточные запасы газа в подземных хранилищах для нормального прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов. Позже премьер поручил проверить готовность местных властей к отопительному сезону.