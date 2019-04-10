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Украина прекратила тратить газ из хранилищ

Сегодня, 11:47

Объем топлива в ПХГ Украины начал увеличиваться

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Украина прекратила тратить газ из хранилищ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fca/fb8/5c6fcafb81605.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fca/fb8/5c6fcafb81605.jpg Экономика Объем топлива в ПХГ Украины начал увеличиваться

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 8 апреля увеличились сократились до 8,8 млрд куб. м. Об этом свидетельствует данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины госкомпании "Укртрансгаз".

Отбор из хранилищ прекратился а сезон закачки природного газа начался с 5 апреля. В результате за отчетные сутки в подземные хранилища поступило около 17 млн куб. м газа. После этого заполненность ПХГ достигла 28%.

При этом за сутки в Украину поступило почти 28 млн кубов газа из стран Европы: из Словакии – 8,39 млн куб. м, из Венгрии – 14,71 млн куб. м, из Польши – 4,77 млн куб. м газа. Собственная суточная добыча газа составила более 58 млн кубометров.

Как сообщалось, "Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Поэтому войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами газа около 20 млрд куб. м.

Ранее директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко также отмечал, что вариант прекращения "Газпромом" транзита газа после достройки газопровода "Северный поток – 2" является основным.


Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м. А отбор газа в первом квартале 2019 года составил 5,1 млрд куб. м.

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Тег газ, отбор, Украина, Укртрансгаз, ПХГ, подземные хранилища

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