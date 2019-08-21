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Оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" прекратил закачку голубого топлива уже в четыре из десяти подземных хранилища газа (ПХГ) в связи с достижением плановых объемов на 2019 год. Как сообщила пресс-служба госпредприятия, закачка прекращена в Солоховское, Краснопартизанское, Пролетарское и Краснопоповское ПХГ. Режим закачки продолжается на шести других хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.

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В целом запасы природного газа к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м. Сейчас они составляют 17,4 млрд кубометров, что является наибольшим показателем с 2012 года.

"Техническое обеспечение процесса закачки природного газа в ПХГ является одной из основных задач при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. Сейчас более 270 компаний пользуются услугами "Укртрансгаза" по хранению объемов газа в ПХГ как в обычном режиме, так и в режиме таможенного склада. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на 40%", - отметили в компании.

В тренде Украина прекратила закачивать газ в четыре подземных хранилища: в чем причина

Закачка 20 млрд кубометров газа в ПХГ даст возможность Украине пройти осенне-зимний период даже с учетом возможной полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года, уверены в "Укртрансгазе".

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

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