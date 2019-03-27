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Украина преодолела исторический рубеж: окончательные итоги урожая зерновых

Сегодня, 13:38

Половину урожая зерновых в 2018 году составила кукуруза

Фото: Getty Images
Украина преодолела исторический рубеж: окончательные итоги урожая зерновых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6f/f19/5c7e6ff19c36d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6f/f19/5c7e6ff19c36d.jpg Экономика Половину урожая зерновых в 2018 году составила кукуруза

Заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Об этом заявил замминистра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, сообщает 27 марта пресс-служба Минагрополитики.

"Кроме того, получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы. Эти результаты позволили полностью обеспечить внутренние потребности и продовольственную безопасность государства, а также сформировать мощный потенциал для экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки в 2018/19 маркетинговом году", – сказал он.

В частности, по итогам прошлого года Украина собрала такие зерновые культуры:

  • 35,8 млн тонн кукурузы при урожайности 78,4 ц/га;
  • 24,6 млн тонн пшеницы при урожайности 37,3 ц/га;
  • 7,3 млн тонн ячменя при урожайности 29,6 ц/га;
  • 0,4 млн тонн ржи при урожайности 26,6 ц/га.

Общий урожай этих культур составил 68,1 млн тонн, на остальные пришлось 1,96 млн тонн.

Кроме того, по итогам урожая 2018 года украинские аграрии собрали 14,2 млн тонн подсолнечника при урожайности 23 ц/га и 4,5 млн тонн сои при урожайности 25 8 ц/га.

Напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев.

При этом с начала маркетингового года, который начался 1 июля 2018 года и завершится 30 июня 2019-го, по состоянию на 13 марта аграрии экспортировали 34,29 млн тонн зерновых. Их них - 17,6 млн тонн кукурузы.

Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:

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Тег урожай, кукуруза, пшеница, АПК , Минагропрод, зерновые

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