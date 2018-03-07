Украина презентовала в ОАЭ новые беспилотники

На выставке UMEX-2018 в Абу-Даби (ОАЭ) госкомпания "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", представила разработки украинских беспилотных летательных аппаратов, пишет "Дело".

Были впервые продемонстрированы сразу две разработки: тактический беспилотник PD-1AF с вертикальным взлетом от компании "Укрспецсистемс" и БПЛА-камикадзе "RAM" от компании "Оборонительные электронные технологии"

Также были представлены:

обновленные беспилотники "Спектатор" от ОАО "Меридиан",

"Обсервер-С" от компании "Def-C",

квадрокоптер PC-1 и системы гиростабилизации от UkrSpecSystems,

система противодействия враждебным БПЛА "Буковель-мини" от компании "Проксимус".

В украинском павильоне провели ряд встреч и переговоров с высшим руководством ОАЭ. В частности, с украинскими разработками детально ознакомился наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного Главнокомандующего ВС ОАЭ шейх Мохаммед Аль Нахьян.











Беспилотник PD-1 Системы гиростабилизации от "Укрспецсистемс" Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейх Мохаммед Аль Нахьян Вице-премьер-министр ОАЭ, министр внутренних дел шейх Саиф Аль Нахьян Государственный министр по вопросам обороны ОАЭ Мохаммед Аль Боварди Командующий Сухопутных войск ОАЭ Генерал лейтенант Салех Аль Амери

По словам директора "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула, самым большим преимуществом украинских систем является то, что они уже поставляются в различные оборонные ведомства Украины и получили положительные отзывы.

"Качественный и готовый к применению продукт всегда интересен партнерам на международном рынке оборонных технологий", – отметил Барбул.

По оценкам экспертов, рынок стран Персидского залива к 2022 году достигнет $1,5 млрд. Особым спросом будут пользоваться оборонительные БПЛА, прогнозируют специалисты.

Ранее госпредприятие "Антонов" в Саудовской Аравии показало два новых самолета. При этом Украина и Саудовская Аравия переходят к новому этапу сотрудничества по программе создания нового транспортного Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн.