Украина презентовала в ОАЭ новые беспилотники
Среди новинок есть беспилотный летательный аппарат-"камикадзе"
На выставке UMEX-2018 в Абу-Даби (ОАЭ) госкомпания "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", представила разработки украинских беспилотных летательных аппаратов, пишет "Дело".
Были впервые продемонстрированы сразу две разработки: тактический беспилотник PD-1AF с вертикальным взлетом от компании "Укрспецсистемс" и БПЛА-камикадзе "RAM" от компании "Оборонительные электронные технологии"
Также были представлены:
- обновленные беспилотники "Спектатор" от ОАО "Меридиан",
- "Обсервер-С" от компании "Def-C",
- квадрокоптер PC-1 и системы гиростабилизации от UkrSpecSystems,
- система противодействия враждебным БПЛА "Буковель-мини" от компании "Проксимус".
В украинском павильоне провели ряд встреч и переговоров с высшим руководством ОАЭ. В частности, с украинскими разработками детально ознакомился наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного Главнокомандующего ВС ОАЭ шейх Мохаммед Аль Нахьян.
По словам директора "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула, самым большим преимуществом украинских систем является то, что они уже поставляются в различные оборонные ведомства Украины и получили положительные отзывы.
"Качественный и готовый к применению продукт всегда интересен партнерам на международном рынке оборонных технологий", – отметил Барбул.
По оценкам экспертов, рынок стран Персидского залива к 2022 году достигнет $1,5 млрд. Особым спросом будут пользоваться оборонительные БПЛА, прогнозируют специалисты.
Ранее госпредприятие "Антонов" в Саудовской Аравии показало два новых самолета. При этом Украина и Саудовская Аравия переходят к новому этапу сотрудничества по программе создания нового транспортного Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн.
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