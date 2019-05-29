Украина приняла новые меры на случай остановки транзита российского газа

Коболев напомнил, что Россия готовится устроить "очередную газовую войну"

Фото: "Нафтогаз Украины".

Компания "Укртрансгаз" и оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ увеличили пропускную способность газового перехода между Украиной и Евросоюзом. Об этом 29 мая написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Это большая гибкость при торговле газом, устойчивость украинского рынка и защита от шантажа со стороны "Газпрома"… С конца мая удалось увеличить мощность "венгерского сечения" на 14%", – отметил он.

По его словам, венгерское направление пользуется популярностью среди украинских импортеров: в 2016 году они ввезли около 1 млрд куб. м, а в 2018-м объем вырос до 3,4 млрд куб. м газа.

Коболев добавил, что этому способствуют привлекательные тарифы на выход из ГТС Венгрии, действующих летом.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что Россия готовится устроить "очередную газовую войну", поэтому увеличение пропускной способности газовых переходов между Украиной и ЕС "особенно актуально в этом сезоне".

Он в очередной раз заявил о необходимости до зимы накопить в подземных хранилищах Украины около 20 млрд куб. м газа, в связи с чем "Нафтогазу" необходимо найти еще около миллиарда долларов.

По состоянию на 25 мая запасы природного газа в украинских ПХГ выросли до 10,99 млрд куб. м.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Нового контракта пока нет, переговоры продолжаются.

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