Украина присоединилась к решению Совета ЕС о продлении санкций против России

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям ЕС против РФ, введенным из-за нарушения территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Решением Совета ЕС от 5 июля ограничительные меры в отношении России продлены на шесть месяцев, до 31 января 2019 года.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", – говорится в заявлении.

Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению совета ЕС.

"ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – заявила Могерини.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами.

Отметим, ранее Европейский Союз ввел новые санкции против шести российских компаний, замешанных в строительстве моста в оккупированный Россией Крым.

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. "Крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года.