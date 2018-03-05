Украина присоединится к борьбе немецких экологов против "Северного потока – 2"

Сегодня, 12:30

Министерство экологии нацелилось на участие в судебном иске против Nord Stream 2

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Министерство экологии Украины собирается присоединиться к иску немецкой экологической организации Nabu, которая "объявила войну" строительству "Северного потока – 2". Об этом сообщил глава Минэкологии Остап Семерак.

"Минэкологии намерено присоединиться к судебному иску немецких экологов против "Газпрома" и "Северного потока-2" Они через суд добиваются запрета на строительство "Северного потока-2", – написал Семерак на своей странице в Facebook.

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Семерак напомнил, что "Северный поток – 2" является политическим проектом, с помощью которого Россия пытается расколоть Европу.

"Путин пытается разделить Европу, то мультики про ракеты показывая, то прибегая к откровенному подкупу европейских граждан, поддерживая всевозможные радикальные политические силы в разных странах", – отметил Семерак.

Напомним, к иску экологов уже присоединилось немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии.

Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.

Ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.
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Источник:

"Сегодня"

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