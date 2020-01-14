Украина пробилась в ТОП-15 мирового рейтинга по росту минималки

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В 2020 году минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, на фоне чего наша страна заняла 15-е место в рейтинге роста этого показателя среди 54 стран мира. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками Picodi.

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Сообщается, что среди соседних стран в Беларуси рост минимальной зарплаты составил 13,6%, в Польше – 14,9%, в Венгрии – на 8,1%, в России – 7,5%. Для сравнения, в Германии минималка выросла лишь на 1,9%.

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Самый заметный рост минимальной зарплаты был зафиксирован в Нигерии (64,8%). Впрочем, в долларовом эквиваленте минималка в этой стране все равно остается одной из самых низких в мире. В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года.

"В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния). Чтобы сравнение зарплат было обоснованным, мы рассматривали деньги, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает на счет либо на руки", – уточнили аналитики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" внимательно изучили перемены, которые коснутся тех, кто получает пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты из бюджета. Более подробно об этом читайте в статье на нашем сайте – Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года.

Также сообщалось, что бюджет-2020 предусматривает также повышение прожиточного минимума на 550 гривен. Плановое повышение должно состояться в январе, июле и декабре.

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