Украина продала в Европу товаров на 42 млрд долларов за 11 месяцев 2019 года

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Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 млрд долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны. Об этом сообщили в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Европейский рынок сейчас является ключевым рынком для украинского экспорта. Количество украинских экспортеров, поставляющих свою продукцию в ЕС, постоянно растет. Уже сегодня товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины. В январе-ноябре 2019 года торговый оборот Украина-ЕС составил 42 млрд доллара", – заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, во время проходившего 28 января шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона инициировала обсуждение пересмотра положений Соглашения об ассоциации, поскольку текущий уровень тарифной либерализации между Украиной и ЕС не соответствует реальному объему торговли, а новые вызовы в сфере электронной коммерции, инвестирования и торговли услугами нуждаются в расширении договорной базы.

Помимо этого, Украина предложила ЕС ввести распространение режима внутреннего рынка в сферах предоставления финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг, для чего нужно обновить приложение XVII к Соглашению об ассоциации.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина экспортировала в страны ЕС за 10 месяцев 2019 года товаров на сумму в 17,4 млрд долларов, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

В целом украинский экспорт за 10 месяцев 2019 года вырос на 7,4%, до 541,6 млрд долларов, а импорт товаров в Украину – на 7,1%, до 50,1 млрд долларов.

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Наибольший объем украинских товаров был продан в Польшу (2,8 млрд долларов, рост на 2,1%), благодаря чему экспорт в эту страну опередил продажи в РФ (2,7 млрд долларов, падение на 9,7%).

Также в топ-5 ключевых европейских экспортеров попали Италия (2,04 млрд долларов), Германия (2,03 млрд долларов), Нидерланды (1,5 млрд долларов) та Венгрия (1,3 млрд долларов). Вне ЕС значительные объемы экспорта фиксируются в Китай (2,9 млрд долларов) и Турцию (2,1 млрд долларов).

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что Рада сделала последний шаг к "промышленному безвизу" Украины и ЕС. Для этого необходимо изменить правила рыночного надзора и проверок бизнеса.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства.

Также новости "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

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