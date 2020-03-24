Украина продавала медицинские товары с осени: названа сумма

Экспорт масок и других медицинских товаров стартовал в сентябре и длился по март

В январе-феврале из Украины продали товаров для противодействия коронавирусу, производство которых срочно наращивают в стране, на 15,2 млн долларов. Такую информацию выяснили в StateWatch, опираясь на официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта.

При этом за сентябрь-декабрь 2019 года экспорт медицинских товаров составил почти столько же, как за два месяца этого года – на 17 млн ​​долларов.

Всего с сентября 2019 года по февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на 34,2 млн долларов.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал, что прокуратура Киева после скандала с экспортом украинских медицинских масок в Испанию открыла производство по факту возможной причастности киевских таможенников к инциденту.

В тренде Доллар упал в цене после рекордного скачка

Глава таможенной службы Максим Нефьодов, комментируя резонанс вокруг сюжета испанского телеканала, заявил, что маски экспортировались еще в начале марта, когда еще не было принято постановления Кабмина о запрете экспорта медтоваров.

Как вариант, маску можно сделать самостоятельно. Ранее новости "Сегодня" рассказывали и показывали три простых способаизготовления маски в домашних условиях.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама