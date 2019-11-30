Украина продемонстрировала, что может добывать больше газа – Витренко

По словам топ-менеджера Нафтогаза, у Украины есть потенциал и историческая возможность добывать больше газа

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"Свобода слова Савика Шустера"

Украина может быть энергонезависимой.

Об этом в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Юрий Витренко, исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз".

"Если не будет российского газа, мы создали возможности для того, чтобы по европейским рыночным ценам мы могли этот газ получать. Настоящая энергетическая независимость – это когда мы вообще не покупаем импортированный газ. Самый лучший и дешевый газ – это газ, который мы не импортируем и не используем. Это вопрос об энергетической эффективности. И об этом мы должны заботиться, потому что мы энергонеэффективны. Но мы продемонстрировали, что мы также можем увеличивать добычу собственного газа", – отметил он.

"Украина не Россия. Украина начала добычу газа в промышленных масштабах. У нас есть потенциал, у нас есть историческая возможность добывать больше газа. Может снижаться потребление, увеличиваться добыча, Украина может экспортировать газ. И если мы будем экспортировать газ, то рыночная цена в Украине будет намного ниже, мы не будем зависеть вообще от импортированного газа", – резюмировал Витренко.

Ранее Витренко заявил, что если Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию с 2020 года, вместо ожидаемого роста в Украине может произойти экономический спад.

Кроме того, по его словам,Россия и Украина рассматривают возможность погашения "Газпромом" суммы долга, согласно решению Стокгольмского арбитража, газом.

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