Украина продлила два соглашения с США
Срок действия двух соглашений, инициированных Минэкономразвития, продлен до 2025 года
Кабинет министров 5 июня принял решение, инициированное Министерством экономического развития и торговли, о продлении действия двух соглашений между Украиной и США до 2025 года. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.
Речь идет о соглашении о содействии прозрачным процессам управления при широком участии громад, а также об устойчивом экономическом развитии на широкой общественной основе.
С 2014 года в рамках первого договора правительство США выделило более 62 млн долларов, а второго – более 139 млн долларов, добавили в Министерстве.
"Соглашения являются важным инструментом для оказания юридической, технической и финансовой помощи Украине со стороны США в укреплении механизмов демократического управления, продолжении борьбы с коррупцией, проведении реформ в области правосудия, децентрализации, защите прав человека, а также поддержке экономического развития нашего государства", – говорится в сообщении.
Новости "Сегодня" сообщали, что Сенат США предложил увеличить объемы финансовой помощи Украине в 2020 году до 300 млн долларов. Из этой суммы 100 млн долларов должны быть направлены на закупку летального оружия, причем в перечень поставок будут включены средства береговой обороны.
Сайт "Сегодня" разбирался, много ли оружия получится купить на эти деньги. Подробнее читайте в статье "Сенат США собирается увеличить объемы финансовой помощи Украине: что получат ВСУ".
Кроме того, теперь желающим получить визу в США придется предоставлять информацию о своих профилях в социальных сетях. Подробнее смотрите в сюжете:
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