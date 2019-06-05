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Украина продлила два соглашения с США

5 июня, 17:49

Срок действия двух соглашений, инициированных Минэкономразвития, продлен до 2025 года

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Кабинет министров 5 июня принял решение, инициированное Министерством экономического развития и торговли, о продлении действия двух соглашений между Украиной и США до 2025 года. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

Речь идет о соглашении о содействии прозрачным процессам управления при широком участии громад, а также об устойчивом экономическом развитии на широкой общественной основе.

С 2014 года в рамках первого договора правительство США выделило более 62 млн долларов, а второго – более 139 млн долларов, добавили в Министерстве.

"Соглашения являются важным инструментом для оказания юридической, технической и финансовой помощи Украине со стороны США в укреплении механизмов демократического управления, продолжении борьбы с коррупцией, проведении реформ в области правосудия, децентрализации, защите прав человека, а также поддержке экономического развития нашего государства", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенат США предложил увеличить объемы финансовой помощи Украине в 2020 году до 300 млн долларов. Из этой суммы 100 млн долларов должны быть направлены на закупку летального оружия, причем в перечень поставок будут включены средства береговой обороны.

Сайт "Сегодня" разбирался, много ли оружия получится купить на эти деньги. Подробнее читайте в статье "Сенат США собирается увеличить объемы финансовой помощи Украине: что получат ВСУ".

Кроме того, теперь желающим получить визу в США придется предоставлять информацию о своих профилях в социальных сетях. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег Кабмин, США, соглашения, МЭРТ, финансовая помощь

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Сегодня

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