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Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

15 июля, 20:03

Постановление правительства обнародовано в понедельник

Фото: Pixabay

Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров, который впервые был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России.

Соответствующее постановление № 605 от 5 июля обнародовано на сайте Кабинета министров в понедельник, 15 июля.

Новости "Сегодня" сообщали, что 15 мая 2019 года правительство Украины расширило список запрещенных к ввозу товаров из России, а само постановление было обнародовано 26 июня. В документе говорилось, что эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины, спички, обои и другую продукцию. При этом говорилось, что с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

В новом постановлении от 5 июля Кабмин сделал небольшие послабления, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года.

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Правительство также разрешило ввоз товаров из перечня на сумму осуществленной предоплаты за них, если она была осуществлена до вступления в силу запрета и при условии предварительного получения Государственной фискальной службой (ГФС) документального подтверждения такой предоплаты от банка по обращению украинской компании.

Кабмин также предоставил ГФС право осуществлять проверку страны происхождения товаров, если она не предусмотрена в пунктах пропуска через границу.

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Тег Кабмин, торговля, запрет, эмбарго, санкции против России

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Источник:

Интерфакс-Украина

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