Украина продолжает экспорт зерна: Шмыгаль объяснил, почему

Невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в прогнозируется на уровне прошлого года.

В Украине есть шестимесячный запас зерновых, которого точно хватит до следующего урожая. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Зеленский.

"У нас достаточное количество пшеницы, есть шестимесячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами, работаем с агрокомпаниями, с которыми проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе", – сказал он.

По словам премьера, если Украина не будет осуществлять экспорт зерновых в тех объемах, в которых должны при шестимесячном запасе, "мы получим просто зерно, которое придется выбросить в мусор".

"Агрокомпании и бюджет Украины потеряют валютную выручку – мы и предприятия не сможем получить то, что планировали", – сказал Шмыгаль.

Также премьер сообщил, что, несмотря на весеннюю засуху, новый урожай зерновых прогнозируется на уровне прошлого года.

"Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая. Аналитика проводится", - сказал он.

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Также Шмыгаль сообщил, что месяц назад, когда на рынке присутствовали "панические настроения", Украина ввела фактически запрет на экспорт гречки и подписала дополнительные контракты по поставкам в страну гречневой крупы.

Ранее в "Слуге народа" прокомментировали возможный запрет экспорта продовольствия.

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