Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

Украина продолжает переговоры с МВФ: в Нацбанке раскрыли детали

27 ноября, 14:43

В настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне, итоги которых ожидаются в ближайшее время

/ Фото: AFP

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

"Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение", – сказал Смолий.

По его словам, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на прошлой неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне, итоги которых ожидаются в ближайшее время.

Реклама

Ранее сообщалось, чтомиссия МВФ, работавшая в Киеве с 14 по 22 ноября, провела плодотворные обсуждения с представителями власти, но для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение переговоров в ближайшее время.

В тренде
Запрет Кремля на полеты в Грузию: украинский дипломат оценил ущерб для грузин

Среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

Как писали новости "Сегодня", 20 ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в работе с Международным валютным фондом за последние два месяца наблюдается огромный прогресс. По его словам, продолжение переговоров с МВФ в течение полугода – это нормальное явление, и работа с кредитором осуществляется постоянно.

Он также отмечал, что деньги – не главное в отношениях Украины и фонда:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ МВФ Яков Смолий

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсийЭкономика
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимума
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимумаЭкономика
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятсяАвто
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявление
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявлениеЭкономика
В Украине приостановили выплату больничных и декретных
В Украине приостановили выплату больничных и декретныхЭкономика
В России в море всплыл газопровод: что известно об инциденте
В России в море всплыл газопровод: что известно об инцидентеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...