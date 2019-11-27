Украина продолжает переговоры с МВФ: в Нацбанке раскрыли детали

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.
"Переговоры продолжаются, и мы надеемся на их успешное завершение", – сказал Смолий.
По его словам, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на прошлой неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне, итоги которых ожидаются в ближайшее время.
Ранее сообщалось, чтомиссия МВФ, работавшая в Киеве с 14 по 22 ноября, провела плодотворные обсуждения с представителями власти, но для заключения договоренности о новой программе (Staff Level Agreement) потребуется продолжение переговоров в ближайшее время.
Среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.
Как писали новости "Сегодня", 20 ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в работе с Международным валютным фондом за последние два месяца наблюдается огромный прогресс. По его словам, продолжение переговоров с МВФ в течение полугода – это нормальное явление, и работа с кредитором осуществляется постоянно.
Он также отмечал, что деньги – не главное в отношениях Украины и фонда:
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