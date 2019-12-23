Украина продолжает тратить запасы газа: сколько осталось до конца зимы

Запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора 2 ноября сократились на 10,75%

/ Фото: Укртрансгаз

В Украине продолжают сокращаться запасы зимнего газа. Так, объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 21 декабря ноября составил 19,42 млрд куб. м. Таким образом с начала сезона отбора – 2 ноября – запасы газа сократились на 10,75%. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 9 декабря.

Таким образом запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора (2 ноября) сократились на 10,75%. Однако они на 32% превышают запасы на 21 декабря 2018 года – тогда в хранилищах было 14,6 млрд куб. м газа.

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Как известно, Киев и Москва достигли предварительных договоренностей относительно нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

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Напомним, на момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком и топ-чиновниками по вопросу снижения тарифов на отопление для населения. О чем говорили, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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