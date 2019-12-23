Украина продолжает тратить запасы газа: сколько осталось до конца зимы

В Украине продолжают сокращаться запасы зимнего газа. Так, объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 21 декабря ноября составил 19,42 млрд куб. м. Таким образом с начала сезона отбора – 2 ноября – запасы газа сократились на 10,75%. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 9 декабря.
Таким образом запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора (2 ноября) сократились на 10,75%. Однако они на 32% превышают запасы на 21 декабря 2018 года – тогда в хранилищах было 14,6 млрд куб. м газа.
Как известно, Киев и Москва достигли предварительных договоренностей относительно нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины.
Напомним, на момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет.
Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком и топ-чиновниками по вопросу снижения тарифов на отопление для населения. О чем говорили, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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