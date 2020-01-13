Украина проигрывает странам Европы по зарплатам и безработице: инфографика

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Несмотря на то, что украинцам прочат повышение зарплат, оклады в стране все равно остаются более низкими, чем в других странах Восточной Европы. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, приведенные в исследовании "Обзор рынка труда".

Так, средняя зарплата в Украине, по данным ведомства, в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро в эквиваленте. В то же время в Латвии этот показатель – 1 091 евро, то есть в 2,9 раза выше, в Польше – 1 143 евро, в три раза выше, а в Чехии – 1 310 евро, или в 3,4 раза выше.

Высоким в Украине по сравнению с другими странами Европы остается и уровень безработицы. Так, для граждан 15-70 лет он составил 7,3%. Тогда как в Чехии – 2,1%, в Германии – 3,1%. Хотя есть и европейские страны, где вопрос безработицы стоит острее, чем в Украине, – это Испания, Италия и Франция.

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В то же время, в Минэкономики отметили высокие темпы роста зарплат в Украине – вследствие повышения минимальной зарплаты, усиления конкуренции между работодателями за сотрудников и положительной динамики развития экономики в целом. Проблемой, по данным ведомства, является то, что темпы роста реальной заработной платы продолжили существенно превышать темпы роста производительности труда.

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"Соответственно, растет доля оплаты труда в стоимости произведенной продукции", – говорится в документе.

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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