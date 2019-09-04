Украина прокомментировала запрет ЕС на поставки яблок, груш и помидоров

Госпродпотребслужба надеется на восстановление экспорта ряда фруктов и овощей из Украины

Яблочный Спас 2019 / Фото: Pixabay

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проводит переговоры с Еврокомиссией о беспрепятственном экспорте украинских фруктов и овощей.

Об этом информирует пресс-служба ведомства в связи с тем, что Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш, слив, а также помидоров, баклажанов и перца из Украины и других стран, не входящих в ЕС. Причина – вступление в силу директивы (EU) 2019/523, которая предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов.

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"Решение пока не принято. Однако текущие консультации с Еврокомиссией позволяют предположить, что решение может быть принято в ближайшее время. После рассмотрения обращения Госпродпотребслужбы ЕК включит Украину в перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что будущее решение позволит украинским экспортерам ввозить продукцию в ЕС со всей территории страны, а не с отдельных участков, которые получили статус "свободных от определенных организмов".

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Новости "Сегодня" писали, что экспорт арбузов из Украины рухнул до минимума за три года. За первые два месяца лета за рубеж было продано всего 6,4 тыс. тонн украинских арбузов. Для сравнения: за тот же период 2018 года Украина экспортировала более 7 тыс. тонн арбузов, а в 2017 году – более 9,5 тыс. тонн.

При этом за границей приобретает популярность украинское пиво:

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