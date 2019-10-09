Украина просела в важном рейтинге, Зеленский объявил пресс-марафон: итоги дня

Названы нобелевские лауреаты по химии, а ПриватБанк установил рекорд в банковской системе

Общество

17 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Состоится пресс-марафон с президентом Владимиром Зеленским 10 октября на протяжении всего рабочего дня. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов.

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Кабмин согласовал проекты указов президента о назначении руководителей областных государственных администраций трех областей:

на должность главы Одесской ОГА – Максима Куцего;

Тернопольской ОГА – Игоря Сопеля;

Харьковской ОГА – Алексея Кучера.

Руководитель КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского путепровода с увеличенной сметной стоимостью работ до 1,05 млрд грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные на оборудование и другие расходы. По состоянию на 1 августа уже были выполнены работы на 60 млн грн.

70 млн грн выделил Кабмин на оборудование для выдачи паспортов, водительских прав и регистрации транспортных средств в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

28 издателей представят Украину в нынешней Франкфуртской международной книжной ярмарке, которая пройдет с 16 по 20 октября. В прошлом году было представителей было 16.

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Три дороги Мининфраструктуры планирует сделать в Украине платными. Об этом сообщил министр Владислав Криклий. Это: Львов-Краковец, киевская кольцевая и новая дорога Белая Церковь-Киев.

Приоритетом Минобороны в следующем году будет финансирование расходов на вооружение и военную технику, а также восстановление объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр Андрей Загороднюк. В проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 136,6 млрд грн на финансирование Министерства обороны, что значительно превышает затраты этого года в размере 101,7 млрд грн.

Экономика

Укрепил на 1 копейку до 24,70 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 10 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 октября. Впрочем, и за последние семь дней – с 3 по 10 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на те же 16 копеек.

2,15 млрд грн привлек в госбюджет Минфин 8 октября на аукционах по размещению ОВГЗ. Спрос благодаря предложению 3-летних бумаг вырос до 3,09 млрд грн (по номиналу) с 86,8 млн грн неделей ранее, что позволило в очередной раз несколько понизить доходность бумаг.

Украина потеряла две позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и опустилась на 85 место из 141 стран. Основной регресс зафиксирован в сфере финансовых систем, в которой рейтинг Украины опустился на 19 позиций – до 136 места и в сфере здравоохранения – на 9 позиций, до 101 места.

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ПриватБанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за январь-сентябрь до 27,4 млрд грн с 5,093 млрд грн за аналогичный период 2018 года, что стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Минэкономики передало на приватизацию в Фонд государственного имущества госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию".

ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныце" кредит в размере 100 млн долларов для финансирования закупки материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Мир

Нобелевская премия по химии за 2019 году присуждена Джону Гудэнафу (США), Стэнли Уиттингэму (Великобритания) и Акире Йосино (Япония). Нобелевский комитет отметил их заслуги в разработке литий-ионных батарей.

8 трлн долларов потратили США на военные операции на Ближнем Востоке, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, в регионе погибли тысячи американских солдат, а с "другой стороны" – миллионы людей. "Отправляться на Ближний Восток было худшим решением за всю историю нашей страны", – подчеркнул президент, напомнив, что США вступили в региональные войны под ложным предлогом наличия у Ирака оружия массового уничтожения.

Итальянские депутаты проголосовали за конституционную реформу, предполагающую существенное сокращение числа парламентариев в обеих палатах. Общее количество парламентариев уменьшится с 945 до 600. Число депутатов должно сократиться с 630 до 400, сенаторов – с 315 до 200.

8 млрд долларов суд Филадельфии (США) обязал компанию Johnson & Johnson (J&J) выплатить потребителю, пострадавшему от побочного эффекта действия лекарства. J&J подаст апелляцию, так как считают решение суда "чрезвычайно непропорциональным".

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