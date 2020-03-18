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Украина просит помощи у МВФ: Шмыгаль рассказал о ситуации

18 марта, 13:53

Ксения Капустинская

Премьер-министр заверил, что есть положительные сигналы по новой программе

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), в том числе и о поддержке во время надвигающегося из-за коронавируса кризиса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 марта.

"Ежедневно происходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой финансовой международной организации. <...> Надеемся в ближайшее время на положительный результат", – заявил Шмыгаль.

Он также уточнил, что обратная связь со стороны фонда и других международных партнеров "достаточно положительная".

Кроме того, речь в переговорах идет и о помощи Украине на случай негативных последствий финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. В связи с тем же вопросом Шмыгаль дал поручение министру экономики Игорю Петрашко разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины. Также ведутся переговоры правительства с бизнесом.

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К слову, из-за пандемии COVID-19 в Украине начали принимать меры для поддержки экономики. К примеру, вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Также объявлено о создании стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом и последствиями эпидемии.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выполнит остающиеся два из восьми предварительных условийдля старта новой программы с Международным валютным фондом в течение двух-трех недель. Эксперты фонда работали в Украине с 20 февраля и обсуждали с властями политику ускорения роста экономики и обеспечение стабильности.

В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

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переговоры кризис программа Украина финансовая помощь МВФ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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