Украина пройдет зиму без транзита российского газа, но есть один риск – Минэнерго

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

В случае прекращения транзита российского газа основным техническим риском является сложность с прокачкой газотранспортной системы в самые холодные дни февраля-марта 2020 года, поскольку уменьшится давление в поземных газохранилищах газа. Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Нафтогаз" уже проводил стресс-тесты газотранспортной системы и единственный технический риск, который может быть – это если февраль-март будет холодным, когда у нас уже уменьшится давление от подземных газохранилищ. Именно в самые холодные дни в пиковые нагрузки действительно могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему", – сказал он.

По мнению Оржеля, Украина абсолютно спокойно пройдет зиму. Вместе с этим, министр выразил надежду, что стороны подпишут договор на транспортировку газа.

"Я практически уверен, что и российская сторона абсолютно заинтересована в том, чтобы подписать договор на транспортировку для того, чтобы такой вид топлива как газ не терял свою репутацию в Европе и была стабильность поставок в Европу", – отметил он.

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Ранее сообщалось,что "Газпром" в письме "Нафтогазу" пригрозил, что с 1 января прекратит транзит газа через территорию Украины.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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