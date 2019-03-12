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Украина расширила рынки сбыта своей "молочки"

Сегодня, 12:28

Украинская молочная продукция будет поставляться в одну из стран Персидского залива

Фото: Pixabay
Украина расширила рынки сбыта своей "молочки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/788/5f9/5c87885f99195.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/788/5f9/5c87885f99195.jpg Экономика Украинская молочная продукция будет поставляться в одну из стран Персидского залива

Украина согласовала требования к экспорту своей молочной продукции в Оман. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Украина расширила рынок сбыта отечественных молочных продуктов на страны Персидского залива", – сказано в сообщении.

Согласно условиям поставок из Украины в Оман, производители должны предоставить три сертификата: ветеринарный, о происхождении продукции и о проверке на радиацию.

В Госпотребслужбе добавили, что работа по продвижению украинских молочных продуктов на рынки других стран Персидского залива продолжается.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Украина открыла 85 новых рынков для различных видов продукции. В Госпотребслужбе отметили, что благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского союза, 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины сообщало, что Украина в 2018 году экспортировала товаров на 47,3 млрд долларов. Это на 9,4% больше, чем в 2017 году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС:

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Тег Оман, молочка, госпотребслужба, продукты питания

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