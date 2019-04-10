Украина расширила "черный список" запрещенных российских товаров
Кабмин дополнил перечень семью позициями
Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 10 апреля, дополнив перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный им в декабре 2015 года.
Так, в "черный список" включили:
- банки для консервирования (стерилизационные банки);
- бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более;
- стеклянные емкости различной емкости для пищевых продуктов и напитков.
Еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены:
- формалин;
- карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы;
- пружины для тележек грузовых вагонов;
- электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.
Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года постановлением правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России". В конце 2019 года правительство продлило запрет на ввоз на территорию Украины товаров из РФ до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.
В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования. Позже в "черный список" добавили полиэтилен, также был увеличен перечень химикатов. Кроме того, в 2018 году Кабмин еще раз расширил список запрещенных российских товаров. Тогда в него внесли цементные клинкеры – промежуточный продукт при производстве цемента.
Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.
При этом 29 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.
При этом власти РФ заявили, что снимут эмбарго, "если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров".
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