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Украина расширила "черный список" запрещенных российских товаров

Сегодня, 12:43

Кабмин дополнил перечень семью позициями

Фото: AFP
Украина расширила "черный список" запрещенных российских товаров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dba/6c5/5cadba6c5ad99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dba/6c5/5cadba6c5ad99.jpg Экономика Кабмин дополнил перечень семью позициями

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 10 апреля, дополнив перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный им в декабре 2015 года.

Так, в "черный список" включили:

  • банки для консервирования (стерилизационные банки);
  • бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более;
  • стеклянные емкости различной емкости для пищевых продуктов и напитков.

Еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены:

  • формалин;
  • карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы;
  • пружины для тележек грузовых вагонов;
  • электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года постановлением правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России". В конце 2019 года  правительство продлило запрет на ввоз на территорию Украины товаров из РФ до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования. Позже в "черный список" добавили полиэтилен, также был увеличен перечень химикатов. Кроме того, в 2018 году Кабмин еще раз расширил список запрещенных российских товаров. Тогда в него внесли цементные клинкеры – промежуточный продукт при производстве цемента.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания. 

При этом власти РФ заявили, что снимут эмбарго, "если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров".

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Тег товары, Россия, запрет, Украина, санкции, черный список, эмбарго, внешняя торговля, Кабинет министров

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Источник:

Интерфакс-Украина

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