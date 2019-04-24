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Украина разорвала еще два соглашения в рамках СНГ

Сегодня, 14:04

Решение о прекращении действия двух документов принял Кабмин

Фото: Правительственный портал / Facebook
Фото: Правительственный портал / Facebook.

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 24 апреля, решил прекратить действия двух соглашений в рамках СНГ. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Первое – Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанное 4 июня 1999 года в Минске (Беларусь).

"На сегодня правовые отношения между государствами-участниками Соглашения в этой сфере уже отсутствуют. Само же Соглашение в целом устаревшее и не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ", – сказано в сообщении.

Второе – Соглашение о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза в рамках СНГ, подписанное 10 февраля 1995 году в Алматы (Казахстан)

"В современных реалиях это Соглашение уже давно потеряло свое практическое значение и не применяется. Следует отметить, что вся необходимая и потенциально полезная статистическая информация, в том числе экономического характера, в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах статистических органов стран", – добавили в Минэкономразвития.

В сообщении также говорится, что Министерство иностранных дел Украины уведомит Исполнительный комитет СНГ о прекращении действия указанных соглашений для Украины.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина выйдет из всех договоров СНГ, которые не соответствуют национальным интересам. По его словам, Киев рассматривает СНГ "исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей".

На прошлой неделе Кабинет министров Украины прекратил действие Соглашения по укреплению и развитию сотрудничества между странами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники. 

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Тег Кабмин, СНГ, Кабинет министров

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