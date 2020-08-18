Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

Несмотря на то, что Россия впервые за восемь лет назначила торгового представителя в Украине, Кабинет министров на внеочередном заседании 17 августа отменил соглашение с РФ о взаимном основании торговых представительств. Соответствующее постановление обнародовано на сайте Кабмина.

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"Остановить действие соглашение между правительством Украины и правительством РФ о взаимном основании торговых представительств, заключенного в Москве 22 октября 1992 года", – говорится в документе.

Несмотря на торговые войны Украины и России, РФ регулярно отмечала, что отказывается закрывать торговое представительство в нашей стране. При этом экс-замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев заявлял, что "практическая работа очень ограничена в силу того, что торговое представительство должно опираться и на официальные контакты, а они практически заморожены".

Должность постоянного торгового представителя РФ в другой стране предусматривает, что он должен всячески содействовать развитию торговли между странами и, в частности, заниматься изучением экономических и правовых условий и рыночной конъюнктуры страны, а также организовывать визиты делегаций, встречи деловых кругов своей страны и страны пребывания.

Напомним, в 2019 году Украина вышла из ТОП-10 крупнейших торговых партнеров России. За пять лет войны на Донбассе оборот торговли между двумя странами рухнул в пять раз, было введено большое количество санкций и торговых ограничений. Так, Россия регулярно расширяет запрет на ввоз украинских товаров. В Кремле уверяют, что такие меры – это ответ на торговые ограничения со стороны Украины. Впрочем, и Украина вводила свои ограничения в ответ на торговую агрессию со стороны РФ.

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Так, запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года в ответ на аналогичные действия РФ. 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в страну. При этом летом 2019-го Украина вновь дополнила список. А в декабре-2019 список запрещенных украинских товаров расширила и Россия.

Напомним, две недели назад Украина денонсировала подписанное в 2006 году соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.

А в прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении действия Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

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