Украина расторгнет программу экономического сотрудничества с Россией и не будет сырьевым придатком – Гройсман

Сегодня, 12:17

РФ не сможет спекулировать на украинском рынке, заверил премьер

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины готовит решение, которым расторгнет программу экономического сотрудничества с Россией. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Речь идет о второй программе, подписанной в 2011 году. Первую программу экономического сотрудничества с РФ подписал экс-президент Виктор Янукович еще в 2007 году.

"Готовим решение правительства и, думаю, в среду его уже примем – о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была подписана [c Россией] в 2011 году. Мы будем все делать, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине. Поэтому и [ведется] наша санкционная политика", – заявил Гройсман в комментарии "112 Украина".

Украина перестает быть сырьевым придатком РФ, подчеркнул премьер.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться", – сказал Гройсман.

По его словам, Украина видит свой экономический потенциал в развитии отношений с западными странами.

"Безусловно, у нас есть экономический интерес. И мы свой интерес ищем не на Востоке, а на Западе. И не позволим России спекулировать на украинском рынке. Поэтому наша политика состоит в том, что мы будем максимально развивать собственную экономику, будем ограничивать и ликвидировать любое сотрудничество со страной-агрессором", – сказал Гройсман.

Напомним, Украина расширяет торговлю со странами Европы после потери российских рынков. В 2017 году Украина начала экспортировать в страны Европейского союза 357 новых товаров, доля Европейского Союза в общем экспорте из Украины составляет 40,5%.
Россия, Гройсман, Владимир Гройсман, экономический потенциал, экономическое сотрудничество

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