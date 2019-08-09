Украина рекордно нарастила импорт дизельного топлива

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

У президента Украины Владимира Зеленского уверены, что оснований для роста цен на дизельное топливо и сжиженный нет. Дефицита горючего, действительно, не наблюдается. При этом импорт дизтоплива в июле составил 663 тыс. тонн, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года (550 тыс. тонн).

Как сообщили в "Консалтинговой группе А-95", поставки из России составили 315,4 тыс. тонн, что стало рекордным объемом за весь период наблюдений. Белорусские производители нарастили поставки на 10,3% (на 22,2 тыс. тонн), до 237,3 тыс. тонн, по сравнению с июлем 2018 года.

В целом, крупнейшим импортом дизтоплива в июле остается группа Wexler, которая с 1 августа уже прекратила поставки из России. В июле группа импортировала 83,6 тыс. тонн "дизеля", что на 127% (на 46,8 тыс. тонн) больше, чем в предыдущим месяце.

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Рекордные объемы импорта "дизеля" в июле были прогнозируемыми, пишет профильный портал EnKorr. По данным его аналитиков, увеличению июльского объема импорта могла способствовать информация о введении правительством специальной пошлины на трубопроводные поставки дизтоплива, а это основной канал импорта. Официально об этом было объявлено 22 июля.

Новости "Сегодня" сообщали, что, согласно постановлению Кабмина, с 1 августа 2019 года ввели спецпошлину в 3,75% на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она вырастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, а с 1 октября увеличится до 3%.

При этом у президента Украины Владимира Зеленского уверены, что на украинских АЗС половину российского дизтоплива заменят поставками из Евросоюза и Беларуси:

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