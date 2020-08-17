Украина решила придержать пшеницу для себя: экспорт существенно уменьшат

Минэкономики вместе с участниками рынка зерна — аграрными ассоциациями, производителями, переработчиками и экспортерами — подписали приложение к зерновому меморандуму и согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году.

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Согласованы были следующие экспортные цифры — 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи, сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации.

"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год — это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн — до 1,7 млн ​​тонн", — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госкомстата прогнозные балансы на рынке зерна могут быть пересмотрены подписавшими меморандум в 4-м квартале, говорится в сообщении УЗА.

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Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.

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Напомним, 13 августа Украинская зерновая ассоциация уменьшила прогноз урожая кукурузы, которая является одной из главных экспортных культур, на 2020-2021 маркетинговый год. Теперь аграрии ожидают, что урожай составит 36,4 млн тонн, а не 38,9 млн тонн, которые прогнозировались ранее.

Также сообщалось, что в прошлом маркетинговом году (июль 2019 – июнь 2020) Украина экспортировала 56,2 млн тонн зерна. Из них пшеница составила 20,4 млн тонн.

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