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Украина резко нарастила "аграрную" торговлю с Турцией

Сегодня, 12:17

Рост произошел за счет заметного увеличения украинского экспорта

Фото: AFP
Украина резко нарастила "аграрную" торговлю с Турцией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a92/24a/5c7a9224a21d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a92/24a/5c7a9224a21d3.jpg Экономика Рост произошел за счет заметного увеличения украинского экспорта

За первые два месяца 2019 года Украина увеличила товарооборот продукцией агропромышленного комплекса с Турцией на 28% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщила и.о. главы Министерства аграрной политик и продовольствия Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

Так, аграрный товарооборот между Украиной и Турцией в январе-феврале 2019 года в денежном выражении составил 356,6 млн долларов. Рост произошел за счет увеличения украинского экспорта на 18%.

Отмечается, что Турция остается одним из основных партнеров Украины в АПК. В 2018 году Турция была на шестом месте среди стран, в которые Украина экспортирует агропродовольственную продукции и на третьем месте среди стран, из которых Украина ее импортирует такую продукцию.

Ранее сообщалось, что Турция захотела свободной торговли с Украиной. В стране рассчитывают, что соглашение будет подписано уже в ближайшее время.

Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года.  Однако данный вопрос был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016-го. В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТ между странами до конца 2018 года. Но этого и не произошло.

Впрочем, как отмечал в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к зоне свободной торговли с Турцией надо относиться осторожно.

Как сообщалось, в начале 2019 года Украина уже подписала соглашение о ЗСТ с Израилем:

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Тег экспорт, Турция, Украина, ЗСТ, внешняя торговля, товарооборот, Минагропрод, МинАПК, Трофимцева

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