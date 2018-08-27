Украина резко нарастила экспорт яиц

В июле 2018 года экспорт яиц и яичных продуктов из Украины вырос на 49,1%, до 9,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

При этом импорт яиц уменьшился до 0,7 млн долларов, то есть на 65,9% в сравнении с июлем 2017 года.

Наибольшие поставки Украина осуществляла в ОАЭ. В эту страну Украина продала продукции на 3,2 млн долларов.

В 2017 году был достигнут исторический максимум по экспорту яиц из Украины – 1,5 млрд штук на 78,9 млн долларов. Основными покупателями украинских яиц были страны Ближнего Востока и Северной Африки. Также высокий процент производства яиц в Украине наблюдался в 2013-2014 годах – тогда страна занимала восьмое место в мировом рейтинге. В 2018 году Украина стала 10-й в ТОПе мировых производителей яиц.

В целом за 18 лет – с 2000 года – мировое производство яиц выросло на 38,6%. Сильнее всего объем производства яиц повысился в странах Африки и Океании, хоть и остался незначительным в разрезе мировой статистики.

Как сообщалось, ценовые "качели" на рынке яиц в Украине специалисты объясняли тем, что украинские птицепроизводители не научились планово работать, когда в течение года несущественно меняются цены.