Украина резко нарастила импорт: аналитики раскрыли цифры

Завершение жесткой фазы карантина дало толчок для восстановления экономической активности – что, в частности, изменило тренд по поставкам импорта в Украину. Так, объем налогооблагаемого импорта в Украину в июне вырос на 20% по сравнению с показателями мая. Об этом сообщили аналитики Киевской школы экономики (KSE) на странице Центра анализа публичных финансов и публичного управления в Telegram.

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Если в апреле 2020 года объем налогооблагаемого импорта в Украину упал на 26% (по сравнению с мартом 2020 года), в мае – еще на 4%, то в июне импорт начал восстанавливаться – и по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 20% (с 81 до 97 млрд грн).

KSE

Соответственно, поступления от таможни в июне по сравнению с маем тоже выросли на 4 млрд грн (с 23,31 до 27,45 млрд грн).

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"Несмотря на такой рост, общий объем налогооблагаемого импорта остается еще позади показателей 2019 года: 97,2 млрд грн в июне 2020 года против 104,6 млрд грн в июне-2019", - отмечают аналитики.

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В частности, импорт нефтепродуктов до сих пор меньше показателей июня-2019 на 8,7 млрд грн, или на 40%. Также глубоким остается уровень падения импорта реакторов и котлов (на 1,4 млрд грн, на 10%), средств наземного транспорта (на 0,7 млрд грн, на 7%).

"Но хотя общий объем налогооблагаемого импорта еще ниже прошлогоднего показателя, объем таможенных поступлений от импорта впервые с начала года фактически тождествен показателям прошлого года: 27,45 млрд грн в июне 2020 года против 27,63 млрд грн в июне-2019 (в долларах США в прошлом году они составляли 1,043 млрд, а в этом – 1,028 млрд)", – добавляют эксперты.

Напомним, по официальным данным, в целом Украина за первые пять месяцев 2020 года сократила и экспорт, и импорт, а отрицательное сальдо внешней торговли уменьшилось.

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