Украина резко нарастила импорт цитрусовых

Основную долю импорта составляют мандарины и апельсины – 71%

Фото: Pixabay.

Украина резко нарастила импорт цитрусовых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d9f/1a4/5c5d9f1a46ec3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d9f/1a4/5c5d9f1a46ec3.jpg 2019-02-09T04:16:00+02:00 Экономика Основную долю импорта составляют мандарины и апельсины – 71%

Импорт цитрусовых в Украину по итогам 2018 года увеличился на 27% – до 337,87 тысячи тонн по сравнению с 2017-м, когда он составлял 265,48 тысячи тонн. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Рассматривая динамику 2013–2018 годов, стоит отметить, что пиком цитрусовых был 2013-й (443,46 тысячи тонн), тогда как 2015 год отличился рекордно низким импортом – 232,11 тысячи тонн – в связи с неурожайностью цитрусовых у главных топ-импортеров", – говорится в сообщении.

Аналитики Ассоциации отметили положительную динамику и постепенное восстановление импорта цитрусовых, в структуре которого основную долю – 71% – занимают мандарины и апельсины. Еще 22% – лимоны и 6% – грейпфруты.

По их словам, главными поставщиками цитрусовых являются Турция (56,02%), Египет (14,48%) и Италия (5,68%).

"Украинский рынок является привлекательным для Италии, что стимулировало данную страну наращивать поставки и вытеснить из топ-тройки Испанию", – отметили аналитики.

Напомним, в декабре 2018 года в цитрусовых, которые продавали на рынках и в супермаркетах Украины, обнаружили опасный пестицид – изокарбофос. Он грозит нервными расстройствами и имеет отсроченное действие. Его обнаружили, в частности, в помеле, завезенной из Китая.

Ранее в Ассоциации сообщали о рекордном импорте бананов за последние пять лет – с сентября по декабрь сезона-2018/19 в Украину было ввезено почти 92 тысячи тонн бананов.

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