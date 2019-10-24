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Украина резко нарастила импорт дизтоплива из России – эксперты

24 октября, 11:36

Объемы поставок российского дизеля за месяц выросли более чем вдвое

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С начала октября поставки российского дизельного топлива в Украину выросли в 2,5 раза и составили 129 тыс. тонн, несмотря на введение пошлин на трубопроводный российский "дизель". Такие данные предоставили аналитики "Консалтинговой группы А-95".

По данным группы, доля российского дизтоплива в общем объеме поставок достигла 33% впервые после прекращения работы трубопровода "ПрикарпатЗападтранс". Поставки российского ДТ на украинский рынок за 20 дней октября почти сравнялись с объемами белорусского топлива.

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В Беларуси Мозырский и Новоплоцкие НПЗ в связи с выходом на плановые ремонты в октябре сократили отгрузки в Украину на 35,5%, до 141 тыс. т. Между тем это выше ожиданий, которые были на весь октябрь на уровне 180 тыс. тонн, отмечают специалисты.

Эксперты прогнозируют, что объемы могут расти и дальше. Так, директор "А-95" Сергей Куюн считает, что поставки российского ресурса в октябре в целом могут достигнуть 200 тыс. тонн.

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При этом ранее сообщалось, что транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через Украину в сентябре сократились в три раза – до 5,5 тысячи тонн, по сравнению с объемами сентября 2018 года, когда через Украину перевезли 18 тысяч тонн.

Также сайт "Сегодня" узнал, что АЗС в Украине могут снизить цены на бензин. Подробнее о ситуации на топливном рынке читайте в материале "Цены на топливо замерли: ждать ли скачка до конца октября".

Новости "Сегодня" также рассказывали, как украинцев дурят на АЗС:

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поставки импорт дизель АЗС Сергей Куюн дизельное топливо

Источник: EnKorr

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